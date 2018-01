Elle "corrige" sa fille à coups de savate : 8 mois de prison avec sursis

Recouverte de bleus de la tête aux pieds, une fillette de 4 ans en état de choc apparaît à l’hôpital Felix Guyon le 3 juillet dernier. Cinq jours d’ITT. C’est sa grand-mère, sa tante et son oncle qui l’ont emmenée.



Selon la fillette, ce sont sa mère, 30 ans, et son beau-père, 32 ans, qui l’ont frappée à coups de savates pour un vase qu’elle aurait cassé. Son "état de stress aigu" laisse peu de doute. Et son grand frère, qui vit avec sa grand-mère, confirme que sa sœur et son petit frère reçoivent souvent des coups "mais pas forts". Lui vit chez la mère de sa maman, voisine, car elle estimait que sa fille n’était pas capable de l’élever. C’est cette grand-mère qui aurait entendu les cris de la fillette ce soir-là et qui aurait fait appelle à son autre fille et ses fils pour récupérer l’enfant.



Aux questions du président du tribunal, le beau-père avoue corriger ses propres enfants à coups de savates mais pas la fille de sa compagne. Il ajoute : "j'ai eu des coups de savates et je suis pas mort". Même discours de la maman : "on a tous eu des corrections et on n’est pas morts, comme tout marmay s’il ravage". Sa fille aurait été pieds nus à côté du vase cassé, ce qui lui aurait fait peur… et avec la fatigue… "jai vu la bêtise en plus gros".



Pour ces faits, la mère de famille a écopé d'une peine de 8 mois de prison avec sursis. La justice lui a également retiré son autorité parentale sur sa fille.



La fillette a été placée chez sa tante, la sœur de la prévenue.