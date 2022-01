A la Une . Elle attrape le Covid... pour la 4ème fois !

On savait que certaines personnes pouvaient attraper le Covid deux fois, surtout s'il s'agit de deux variants différents. Par exemple Delta dans un premier temps, puis Omicron.

Les cas où ils l'attrapent trois fois sont rares mais quatre fois en deux ans, on ne doit pas être loin d'avoir établi un record.

C'est pourtant ce qui est arrivé à Sefana, une jeune femme de 19 ans, originaire de Villeparisis (Seine-et-Marne). Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 17 Janvier 2022 à 09:07





Sa première contamination, bien que non confirmée officiellement par un test, s'est produite en mars 2020. A l'époque, les tests n'étaient pas monnaie courante mais Sefana a tous les symptômes : "beaucoup de fièvre, des hallucinations la nuit et énormément de toux". Elle a également perdu l'odorat quelques jours. Son médecin lui confirme qu'elle a contracté le Covid.



L’origine de cette infection (au supermarché ?) reste incertaine, contrairement aux trois suivantes, confirmées par des tests en bonne et due forme. En août 2020, à Marseille, rebelote avec encore beaucoup de symptômes, "notamment de grosses difficultés respiratoires", au cours de vacances où personne ne portait le masque. Cette fois-ci, un test vient confirmer qu'il s'agit bien du Covid.



Enfin, les deux épisodes suivants, en 2021 et "malgré sa vaccination à mi-chemin" nous apprend Le Parisien, sont plus légers : "J’ai eu le variant anglais en janvier, après un anniversaire en famille où une personne, professeure, a contaminé beaucoup de monde. (...) La dernière fois, en décembre, j’ai eu très mal au nez, comme des bouchons, ainsi que des migraines ophtalmiques. J’ai perdu l’odorat quelques jours mais il est revenu".



