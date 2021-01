A la Une . Elle attend son colis depuis 1 mois et découvre qu'il a fait escale en Guyane

Un colis envoyé en format prioritaire depuis la Métropole début décembre est arrivé à destination ce mardi dans un piteux état. Entretemps, il a fait un crochet...par la Guyane. Par Aglaë Hoarau - Publié le Mardi 5 Janvier 2021 à 17:17 | Lu 1762 fois

Envoyé le 1er décembre depuis la métropole, un colis "prioritaire" a fait un sacré chemin. Il avait pour destination La Réunion mais est arrivé aujourd'hui, 5 janvier.



Au cours du mois de décembre, ne voyant toujours rien venir, la personne destinataire consulte le site de suivi Colissimo et se rend compte que le colis est arrivé à destination mais...en Guyane !



Après s'être renseignée auprès de La Poste, comme par miracle, plus aucune trace du passage du colis en Guyane n'est visible sur le suivi en ligne. Les seules preuves qui restent sont les captures d'écran faites durant le suivi.



A l'arrivée du colis chez elle à La Réunion ce mardi 5 janvier 2021, soit plus d'un mois après qu'il ait été posté, la Réunionnaise n'en croit pas ses yeux. L'emballage ne ressemble plus vraiment à un colis et le seul indice du passage en Guyane est un petit bordereau avec la date de son arrivée dans le département français d'Amérique du Sud.



Une autre cliente subit la même mésaventure



L'ouverture du colis ne se passe guère mieux. Les bocaux contenant des produits régionaux typiques du Puy-de-Dôme comme de la terrine, des confitures ou encore du saucisson, se sont retrouvés ouverts et impropres à la consommation. Il faut dire qu'avec autant de voyage, on imagine mal les aliments résister à un tel périple...



Cette mésaventure n'est pas isolée puisque, au cours de ce même mois de décembre, un autre colis expédié depuis Paris cette fois-ci, s'est également "paumé" en Guyane. C'est ce qu'a vécu une autre cliente réunionnaise que nous avons interrogée. Pas de produits alimentaires dans celui-ci mais des parfums de luxe, à la seule différence que ce colis-cadeau n'a pour l'heure toujours pas été réceptionné.