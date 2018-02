Communiqué Elle anime une Masterclass en Floride et décroche des opportunités pour les étudiants réunionnais Laurence Akossi, accélératrice de réussite professionnelle, a représenté fièrement La Réunion lors de sa venue à la Full Sail University en Floride. En parallèle de la Masterclass animée vendredi dernier sur le « Marketing de soi », elle a été reçue par les dirigeants de l’établissement pour échanger sur de futures opportunités. Retour sur les temps forts et ses rencontres dans ce communiqué :

Mercredi 17 janvier dernier, Laurence Akossi décollait de La Réunion pour animer deux masterclass dans des écoles internationales de renom, à Paris et en Floride. Elle a été invitée par les dirigeants des établissements pour intervenir sur le cœur de son métier, qu’elle développe à l’international depuis 12 ans : le « Marketing de soi ». Samedi 20 janvier, elle est ainsi intervenue à Paris au Moda Domani Institute, une école de commerce orientée vers les univers de la mode, du luxe et du design créée par l’ISG (Institut Supérieur de Gestion). Une douzaine d’élèves de Master (4ème année) ont participé à cette journée orientée sur le “marketing de soi comme levier pour se démarquer à l’international”.



Quelques jours après, Laurence Akossi redécollait, cette fois-ci en direction des États-Unis, pour y rencontrer les dirigeants de la Full Sail University et y animer une nouvelle Masterclass. Communément appelée « Le Harvard de la Floride » par les étudiants américains, cet établissement prestigieux créé en 1979 est reconnu comme l’une des cinq meilleures écoles pour les programmes de business, musique, jeux vidéo, et de films américains. En parallèle de la masterclass, qui lui a permis d’intégrer la liste des conférenciers de renom qui sont intervenus par le passé (Nelly Furtado, chanteuse et compositrice, Steve Helling, journaliste et écrivain au New York Times et People Magazine, Endyia Kinney-Sterns, vice-président de Own, chaîne de Oprah Winfrey…), Laurence Akossi a participé à divers temps forts pendant toute la durée de son séjour outre-Atlantique.



Une journée découverte du campus



Dès son arrivée, Laurence Akossi a été invitée à rencontrer la direction pour échanger sur la masterclass à venir et sur d’autres projets conjoints à envisager. Elle a également eu le privilège de participer à une visite privée de l’intégralité du site étendu sur 80 hectares. « Après un accueil chaleureux et attentionné de la part de la direction, j’ai pu réaliser une visite guidée de l’établissement afin d’être en contact direct avec tous les étudiants. J’ai ainsi pu comprendre les défis rencontrés par ces derniers dans leur parcours scolaire et de les encourager. Être immergée au cœur de l’université m’a énormément apporté. Elle regorge de professeurs, généralement des professionnels du milieu, passionnés par leurs métiers. Leur façon de travailler est novatrice, et les salles de cours sont organisées de manière à favoriser l’apprentissage. On parle même de pouvoir faire une sieste ou de jouer et de se divertir quand on le veut, c’est vraiment un concept innovant à mes yeux », se réjouit Laurence Akossi.



Elle a également eu l’honneur d’être personnellement invitée à leur événement incontournable « Hall of Fame » qui invite chaque année des experts, des célébrités et des personnalités publiques, à récompenser six élèves méritant appelés « Superstars ». Vu son emploi du temps chargé, Laurence a décliné l’invitation mais se rendra disponible pour le « Hall of Fame » 2019.

Une rencontre émouvante avec le seul étudiant réunionnais du campus



Lors de la première rencontre avec les dirigeants, ces derniers lui ont annoncé avoir fait des recherches sur la Réunion et lui ont confirmé qu’un réunionnais étudiait actuellement sur le campus ! « Ils m’ont demandé si j’étais d’accord pour échanger avec lui, que cela lui ferait sûrement un bien fou de savoir que j’étais là. J’ai accepté avec plaisir, et j’avais hâte de partager ce moment », précise Laurence.



Elle a donc rencontré Julien Bègue pour un moment fort en émotion. Âgé de 30 ans, et originaire de Saint-Denis, Julien étudie à la Full Sail University depuis mars 2016 et projette de devenir producteur et Dj. Il est inscrit en Bachelor « Music production » et sera diplômé de l’université dans trois semaines. Ils ont pu échanger après la conférence qu’elle a donné auprès de sa classe. Julien lui a parlé de son parcours, de son installation aux États-Unis et de son intégration.



Lui qui travaillait sur des chantiers dans le domaine de la construction à la Réunion, a dû s’adapter au monde américain et il l’a fait seul. « Il avait les larmes aux yeux, ça faisait deux ans qu'il n'avait pas parlé à un réunionnais en personne, c’était vraiment très émouvant », raconte Laurence. Cela fait exactement deux ans que Julien n’est pas revenu sur l’île. Après l’obtention de son diplôme, il ne rentrera pas de suite à la Réunion ; il prévoit de déménager à Los Angeles l’été prochain pour lancer sa carrière. Il a confié à Laurence que « le timing de notre rencontre était donc parfait. L’école m’a permis de faire d’énormes rencontres avec des personnalités du milieu, je pense avoir ma chance là-bas ».



De nombreux projets communs en préparation



En parallèle des échanges avec la direction, Laurence a rencontré différentes antennes du campus, et de nombreux projets ont été évoqués. Le département Business lui a demandé d’animer des webinaires pour les étudiants dans les prochaines semaines, sur différents volets : comment propulser son talent à l’international, se faire des contacts dans son industrie, se démarquer de ses concurrents…



Et le bureau international a émis le souhait de travailler avec Laurence Akossi pour organiser des échanges Réunion/Floride. « J’ai évoqué le talent des jeunes réunionnais. Nous allons mettre entre place une passerelle très intéressante pour accueillir les américains sur l’île et envoyer nos étudiants se former pour leur permettre de développer un bagage de connaissance unique », se félicite-t-elle.



Et pourquoi pas, un accompagnement pré-départ pour un bon démarrage vers l’international? Un service qui peut changer beaucoup de choses, pour les jeunes comme Julien. « J’aurais vraiment aimé avoir la chance de pouvoir rencontrer Laurence avant, je suis sûr que mon intégration aux États-Unis se serait beaucoup mieux passée. J’aurais été préparé à tout ce que j’ai vécu. En étant encadré et coaché, on peut tous y arriver, peu importe notre rêve », précise-t-il.



Des projets concrets, qui s'intègrent complètement dans les perspectives de développement que Laurence Akossi s'est fixées pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, fondatrice et directrice du cabinet Lakossi consulting, elle a décidé de se rapprocher de son île et d'intervenir en tant qu'accélératrice de réussite professionnelle auprès des entrepreneurs, dirigeants, étudiants et artistes réunionnais. Et ce, tout en continuant ses allers/retours entre l'Amérique du Nord et La Réunion, pour faire rayonner notre territoire à l'International, et accompagner des réunionnais à exporter leur savoir-faire dans le monde entier. N.P





