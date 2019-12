Elle a gagné un vol "acrobatique"

Elle a participé au jeu SMS VOLTIGE et a gagné un cadeau très original. Julie pourra, durant 20 minutes, mettre à l'épreuve son sang-froid en essayant tonneaux, loopings et autres figures aériennes fortes en émotions et en force-G Cette initiation au vol acrobatique lui permettra de vivre une expérience unique et gageons que comme beaucoup elle ne souhaitera qu'une seule chose : recommencer !Pour vivre la même expérience que Julie, Sensation Air 974 organise des initiations à la voltige toute l'année sur réservation. Félicitations à elle qui nous livrera bientôt son expérience de sensations extrêmes au-dessus de l'océan Indien !Site : https://www.planetair974.fr/ Téléphone : 0692 771 751Mail : sensationair974@gmail.com