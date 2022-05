A la Une . Ella Haloway : La Réunionnaise aux 70.000 abonnés sur Instagram

Découvrez Ella Haloway, une créatrice de contenu qui a connu un succès fou en seulement deux ans. La jeune Réunionnaise est maintenant sollicitée par des entreprises locales, nationales et part même à l'international. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 15 Mai 2022 à 08:26





Ella Haloway est âgée de 23 ans. Elle a une audience très importante sur le réseau social Instagram. La jeune Portoise est suivie par plus de 70.000 abonnés. Les internautes suivent ses aventures, ses moments de détente, ses découvertes culinaires ou encore ses voyages. Ella Haloway est âgée de 23 ans. Elle a une audience très importante sur le réseau social Instagram. La jeune Portoise est suivie par plus de 70.000 abonnés. Les internautes suivent ses aventures, ses moments de détente, ses découvertes culinaires ou encore ses voyages.

Influencée par le confinement



Ella Haloway explique s’être tournée vers les réseaux sociaux il y a deux ans durant la période de confinement provoquée par l’épidémie de coronavirus. Elle venait d’arriver en métropole pour ses études de commerce et n’a pas eu le temps de rencontrer d’autres étudiants avant d’être contrainte de s’enfermer chez elle.



La Réunionnaise a commencé à publier plus régulièrement sur Instagram afin de rester en contact avec ses amis à La Réunion. Elle s’est mise à proposer du contenu d’influenceuse : du unboxing (présentation de vêtements ou autres produits) et des conseils beauté, entre autres. Son audience a rapidement commencé à grandir.





70.000 abonnés en 2 ans



Ella Haloway a connu une montée météorique sur le réseau social Instagram. Mais ce n’est pas totalement dû à la chance. La jeune Réunionnaise fait appel aux services d’une agence pour faire face aux demandes des marques. Elle explique l’importance d’être épaulée face à des entreprises qui peuvent parfois tenter d’exploiter la gentillesse d’une créatrice de contenu.



La Portoise explique son succès par sa capacité à rester authentique et à partager son quotidien en toute simplicité avec ses abonnés qui sont au fil du temps “devenus des amis”, assure-t-elle.





Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur