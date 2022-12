Courrier des lecteurs Elizabeth Heyrick, une quakeresse pour l’abolition immédiate de l’esclavage dans les années 1820

Elizabeth HEYRICK (1769-1831) est une militante britannique des grandes causes sociales de son époque et une ardente partisante de l’émancipation immédiate des esclaves dans les colonies de la Couronne. Elle milite pour : la réforme des prisons dont elle est visiteuse, la réforme électorale, (suffrage universel, secret du scrutin…), un salaire minimum (projet novateur pour l’époque), contre les châtiments corporels, contre le bull-baiting (le combat opposant des chiens à un taureau) et la peine de mort. Convertie vers la trentaine au quakérisme, elle s’oppose également à la guerre. Elle est surtout connue pour son combat pour l’abolition immédiate de l’esclavage en mettant en valeur les récits sur les conditions de vie des esclaves et sa croisade pour l’implication des femmes dans ce combat. Son combat abolitionniste et ses écrits (une vingtaine), notamment ses critiques sans ménagement des grandes figures abolitionnistes et sans pitié pour les colons ont fait d’elle l’une des militantes le plus en vue du Royaume-Uni. Par Reynolds Michel - Publié le Samedi 17 Décembre 2022 à 10:19

Une éducation ouverte aux idées novatrices



Elizabeth est née dans une famille bourgeoise aisée de Leicester dans le Midlands anglais. Son père, John Colman, est un industriel du secteur textile et sa mère Elizabeth Cartwright est une femme de lettres qui aime et écrit la poésie. La famille, de confession unitarienne – l’Unitarisme est une doctrine qui affirme que Dieu est un seul et même esprit, refusant de ce fait le dogme de la trinité – est très ouverte aux idées novatrices du temps. Les idées de Thomas Paine (1737-1809) sur la République, les libertés, sa condamnation de l’esclave et son concept de revenu de base circulent dans la maison familiale et voisinent avec celles de John Wesley, fondateur du Méthodisme, et d’autres hommes et femmes de lettres de ces années-là.



Ouverte aux idées réformatrices, Elizabeth Heyrick montre très tôt une vive préoccupation pour les problèmes sociaux et une grande compassion pour les plus humbles de la société. Devenue enseignante, elle épouse, en 1789, John Heyrick, avocat de profession et poète. Après le décès de son époux d’une crise cardiaque en 1797, elle se convertit au quakérisme et retourne habiter chez ses parents. Elle commence alors à écrire, d’abord anonymement, sur des sujets qui appellent des réformes, tels que les bas salaires, les mauvaises conditions de vie dans les prisons, la cruauté envers les animaux, le vagabondage, les châtiments corporels et la peine de mort. (Françoise LE JEUNE,2008).



Femme d’action, elle joint les actes à l’écrit. Concernant le bull-baiting, le combat opposant des chiens à un taureau, elle a mis fin à un concours en achetant le taureau et en le cachant jusqu'à ce que la foule en colère se disperse. Visiteuse de prisons, elle va jusqu’à payer les amendes pour obtenir la libération des prisonniers. Militant pour une augmentation des bas salaires, la limitation de la journée de travail et un revenu de base, elle participe activement aux côtés des ouvriers en grève. Pour mieux comprendre la vie des travailleurs migrants irlandais, elle a vécu un certain temps dans une maison de berger. Bref, Elizabeth Heyrick est une militante engagée dans des actions concrètes et des écrits incisifs, particulièrement pour les droits économiques des travailleurs dans les années 1810. Pour elle, les travailleurs vivent comme les esclaves dans un « état de misère et de désespoir ». Les deux causes sont liées.



Mettre fin immédiatement aux horreurs de l’esclavage



Constatant que l’abolition de la traite des esclaves par Angleterre en 1807 n’a pas conduit à l’abolition de l’esclavage comme ils l’espéraient, les abolitionnistes britanniques (tous des hommes) décident de s’attaquer à l’esclavage en lui-même. A cette fin, ils créent, en janvier 1823, une société anti-esclavagiste, Society for the Mitigation and Gradual Abolition of Slavery / Société pour l’Atténuation et l’Abolition Progressive de l’esclavage. Le but est affiché : rendre illégal le système, mais de manière progressive. Bref, une émancipation progressive en vue de ménager les planteurs, tout en préparant les esclaves à leur émancipation.



Elizabeth Heyrick ne l’entend pas de cette oreille. Pour elle, il y a urgence. La révolte gronde dans les colonies britanniques. « Trop de temps a déjà été perdu en déclamations et en arguments, en pétitions et en remontrances… », écrit-elle. Il faut sans tergiverser mettre un terme à l’horreur de l’esclavage et donner aux femmes toute leur place dans ce combat. D’où son appel à l’abolition immédiate par le truchement d’une brochure polémique intitulée Immediate, not Gradual Abolition, en 1824. Pourquoi demander au Parlement de faire ce que nous pouvons faire nous-mêmes et cela plus rapidement et plus efficacement, dit-elle en substance.



Largement diffusé dans le pays, la brochure provoque un vif débat. L’idée d’abolition immédiate gagne ainsi du terrain dans l’opinion publique. Dans la foulée, elle entreprend d’organiser la composante féminine du mouvement Le but, pour Elizabeth Heyrick, est de rendre l’esclavage non rentable par le biais d’une campagne de boycott des produits fabriqués par des esclaves et la mobilisation des femmes (responsables des achats) à cet effet. Pour mener à bien la campagne, Elisabeth et ses amies abolitionnistes– Susannah Watts, Anne Knight, Lucy Townsend, Mary Lloyd, Sophia Sturge, Sarah Wedgwood, Elizabeth Pease et d’autres – fondent, à travers le pays, des associations féminines Anti-Slavery, agissant comme une organisation nationale anti-abolitionniste non officielle pour les femmes.



La stratégie de boycott : ̋ la plus courte, la plus sûre, la plus efficace˝



Entre 1825 et 1833, au moins soixante-treize associations féminines ont été créées sur le modèle de celle créée par Lucy Townsend, Elizabeth Heyrick et d’autres femmes, le 8 avril 1825 à Birmingham, intitulée Birmingham Ladies Society for the Relief of Negro Slaves, œuvrant en réseau de comités. Trois objectifs sont ciblés : diffuser des informations sur les conditions de vie des esclaves pour réveiller les consciences et attendrir les cœurs, encourager le boycott les produits du travail des esclaves, en particulier le sucre et fournir une aide directe aux femmes esclaves aux Antilles. La finalité est l’abolition immédiate, connue sous le nom d’immédiatisme. Pour Elizabeth Heyrick et ses amies, l’immédiatisme est conçu comme une action directe, entreprise sans délai par des individus faisant des choix économiques particuliers et ciblés. L’appel au boycott populaire des produits du travail des esclaves et du travail forcé, compte tenu de son succès et son efficacité, a fini par faire bouger les lignes. Un grand nombre de députés optent, à partir de 1830, pour l’abolition immédiate et non graduelle avec le résultat que nous connaissons : l'adoption en 1833 de la loi d’émancipation.



Décédée à Leicester le 18 octobre 1831, Elizabeth Heyrick n’a pas pu savourer cette victoire de la résistance et de la liberté et rendre grâce à Dieu, en bonne quakeresse, pour un tel jour. Dans le cadre de ce combat pour l’abolition de l’esclavage, Elizabeth Heyrick reste une figure exceptionnelle et reconnue. Ainsi, lorsqu’une des sœurs Griké, Angelina Grimké, cherche en 1836 à rallier ses compatriotes à la cause immédiatiste, elle cite les femmes britanniques, plus particulièrement Elisabeth Heyrick :

« … qu'ont… fait les femmes pour la grande et glorieuse cause de l'émancipation ? Qui a écrit cette brochure qui a poussé (…) à plaider la cause de l'Africain opprimé ? C'était une femme, Elizabeth Heyrick. Qui a travaillé assidûment pour garder les souffrances des esclaves continuellement devant le public britannique ? C'étaient des femmes. Et comment ont-ils fait ? Par leurs aiguilles, leurs pinceaux et leurs stylos, en disant la vérité et en demandant au Parlement l'abolition de l'esclavage. Et quel a été l'effet de leurs travaux ? Lisez-le dans le projet de loi d'émancipation de la Grande-Bretagne.