A la Une . Elisabeth Borne resterait à la tête du gouvernement mais des ministres risquent de partir

Les proches du Président auraient assuré à France Télévisions qu'Elisabeth Borne ne devrait pas pour quitter son poste. Mais des changements sont attendus au niveau des différents ministères.



Emmanuel Macron devrait prendre la parole après la fin des "100 jours d'apaisement" souhaités par le président au terme du combat législatif et des heurts après le passage en force de la réforme des retraites. Le locataire de l'Elysée aurait confié qu'un remaniement ministériel est prévu dans les prochains jours.Les proches du Président auraient assuré à France Télévisions qu'Elisabeth Borne ne devrait pas pour quitter son poste. Mais des changements sont attendus au niveau des différents ministères.La Première ministre devrait maintenir le cap décidé par le chef de l'Etat et vient d'ailleurs d'annoncer de nouvelles mesures à venir comme la suspension "automatique" du permis pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et la création d'un homicide routier. Elisabeth Borne va par ailleurs présider le Comité interministériel des Outre-Mer ce mardi.