Elisabeth Borne rencontre les élus de "La Réunion anti-Macron"

Elisabeth Borne s'est arrêtée à Saint-Benoît ce jeudi à la mi-journée pour un déjeuner républicain. Les maires, députés, sénateurs, députés européens, présidents de la Région et du Département faisaient notamment partie des invités. La Première ministre s'est retrouvée dans une salle remplie d'élus réunionnais qui pour la plupart ont refusé d'apporter leur soutien à Emmanuel Macron. Le président de la République était arrivé troisième du premier tour des élections de 2017 et de 2022 à La Réunion.La cheffe du gouvernement y a aussi rencontré les députés réunionnais qui ont à l'unanimité rejeté la réforme des retraites et ont voté la motion de censure qui a failli mener à son départ forcé du pouvoir. Plusieurs élus ont même manifesté dans la rue contre ce texte La Première ministre devrait notamment avoir évoqué l'appel du gouvernement aux élus à apporter leur contribution en vue du prochain CIOM. Le comité interministériel des Outre-Mer doit en effet se tenir en juin et pourrait bien déterminer les grandes lignes des futures stratégies de développement de La Réunion.