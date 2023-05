A la Une .. Elisabeth Borne promeut l’Etat de proximité

La Première ministre s'est rendue à Salazie ce jeudi matin où elle a visité l'espace France Services. L'occasion pour la cheffe du gouvernement de faire le point sur le déploiement des solutions de l'Etat pour un accompagnement de proximité envers les habitants des écarts de La Réunion. Par La rédaction - Publié le Jeudi 11 Mai 2023 à 12:35

Elisabeth Borne a terminé la première séquence de sa visite de trois jours à La Réunion par un passage à la Maison France Services de Salazie. La Première ministre a salué le travail des agents de l'Etat qui permettent aux Salaziens de faire leurs démarches administratives.



La cheffe du gouvernement a présenté l'espace France Services comme un dispositif d'accompagnement de proximité mis en place par l'Etat. Elle a insisté sur son importance pour les citoyens des Hauts de La Réunion. Ils peuvent y retrouver des professionnels formés pour les aider à réaliser leurs demandes auprès des services de l'Etat comme les Finances publiques, Pole Emploi ou encore la CAF et les assurances maladie ou retraite.



Elisabeth Borne s'est exprimée après cette première visite : "Je suis arrivée avec les ministres chargé des Outre-Mer et le ministre du logement. Mon objectif est d'avoir des moments d'échanges avec les Réunionnaises et les Réunionnais. On a parlé de l'agriculture, du logement. On aurait la chance d'avoir des séquences sur les sujets."



Elle a inauguré la Maison France Services : "Salazie est une commune magnifique mais qui a des difficultés d'accès. Le fait de redévelopper des services publics de proximité. C'est l'un des axes de notre feuille de route."

