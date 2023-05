Elisabeth Borne plante des espèces endémiques au Maïdo

Un panorama grandiose sur les remparts et les îlets de Mafate par un beau temps. L'équipe ministérielle s'est rendue ce samedi matin au Belvédère du Maïdo.



Elisabeth Borne a notamment pu voir le travail de replantation mené par les agents de l'Office national des forêts suite aux incendies dévastateurs de la décennie 2010. La Première ministre a participé symboliquement à l'effort de préservation et a planté une espèce endémique.



Elisabeth Borne a ensuite visité l'Observatoire de physique de l'atmosphère situé à proximité du belvédère et qui sert de camp de base aux scientifiques étudiant les phénomènes atmosphériques de l'hémisphère sud.



Les clichés sont signés Pierre Marchal de l'agence Anakaopress