Communiqué Elisabeth Borne "partage la responsabilité de ces cinq ans de perdus pour le climat"

Communiqué de Vincent Defaud, membre du Conseil Exécutif de Génération Ecologie, chargé des Outre-mer, candidat du Pôle Ecologiste sur la 2e circonscription de La Réunion : Par N.P - Publié le Mardi 17 Mai 2022 à 14:55





Pour autant, il s’agit là du seul motif de satisfaction. Elisabeth Borne, que ce soit en tant que Ministre de l’Écologie ou Ministre des Transports, a échoué à mettre la France, et les Outre-mer, sur la trajectoire nécessaire pour respecter l’Accord de Paris. Elle partage, avec d’autres, la responsabilité de ces cinq ans de perdus pour le climat, ayant failli à faire voter les mesures de la Convention Citoyenne pour le Climat, ou à sortir le secteur des mobilités de sa dépendance aux énergies fossiles.



Pour éviter un nouveau mandat d’inaction climatique, la mobilisation des électrices et des électeurs soucieux des enjeux écologiques et des jeunes de la Génération Climat, est primordiale le 12 juin prochain. Les Réunionnais pourront compter sur nos représentants Génération Ecologie (Ludovic Sautron sur la 1e circonscription, Vincent Defaud sur la 2e et Ruth Dijoux sur la 4e) pour à l’Assemblée proposer des mesures fortes en faveur du Vivant et du climat comme la mise en œuvre d’un nouveau mode déplacement type Tram, l’incitation à la sobriété énergétique ou encore le passage à l’agroécologie.



Il y a urgence, car comme le souligne un dernier rapport de l’ONU, les populations de nos littoraux sont gravement menacées par la montée des océans provoquée par le réchauffement climatique.



Si nous voulons échapper au pire, il nous reste à peine 5 ans pour agir, soit le temps de la législature."



