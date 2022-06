A la Une . Elisabeth Borne a remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l’a refusée

La Première ministre, Elisabeth Borne, a remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l’a refusée "afin que le gouvernement reste à la tâche et puisse continuer à agir en ces jours", a fait savoir l’Elysée à l’Agence France-Presse (AFP). Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 14:22

"La Première ministre a plaidé pour rester afin d’avoir les outils pour faire face à la situation et aux urgences des Français, ce qu’on ne pouvait pas faire avec un gouvernement démissionnaire et en gestion des affaires courantes", rapporte Le Monde, reprenant des propos tenus par l'entourage d’Elisabeth Borne après que cette dernière ait remis, comme le veut la tradition au lendemain d’élections législatives, la démission du gouvernement, démission qu'Emmanuel Macron a refusée en l’état.



"Il y a beaucoup de décrets à prendre dans les jours à venir, dont la revalorisation du point d’indice, la deuxième phase de Parcoursup, le bonus-malus auto, la mise en œuvre des mesures urgentes de la mission Braun [sur les soins urgents et non programmés], les primes à l’apprentissage", a précisé une source à l’Agence France-Presse (AFP) qui ajoute que la France "ne peut pas se permettre d’avoir un gouvernement qui ne gère pas cela".



Confirmée par le Président de la République, la Première ministre va réunir l’ensemble de son gouvernement à Matignon en début d’après-midi.



Participeront à la réunion la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Amélie de Montchalin, la ministre de la santé Brigitte Bourguignon, et la secrétaire d’Etat à la mer Justine Bénin, toutes trois pourtant battues dimanche au second tour et qui devront donc démissionner à terme.



Cette réunion des ministres survient alors que le conseil des ministres prévu ce mardi a été annulé hier.



La différence entre cette réunion des ministres et un conseil des ministres réside dans le fait que ce dernier est constitutionnellement présidé par le chef de l'Etat. Or ce dernier est indisponible puisqu'il reçoit à la même heure les responsables de partis à l'Elysée.





Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur