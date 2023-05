La grande Une Elisabeth Borne à La Réunion : L’exécutif débarque en force

Pas moins de deux ministres et deux ministres-délégués accompagnent la Première ministre pour sa première visite dans l'île. Le programme va être chargé pour Elisabeth Borne, qui va enchaîner les déplacements "à la rencontre de nos concitoyens ultramarins", comme l'annonce son équipe. Pour sa première journée, la locataire de Matignon va se concentrer sur Salazie et l'Est de La Réunion.

C’est par un passage obligé au monument aux morts du chef-lieu, quelques jours seulement après le 8 mai, que la visite d’Elisabeth Borne va débuter. Direction ensuite Salazie pour découvrir le chantier du projet Meren. Ce titanesque chantier de basculement des eaux doit garantir l'approvisionnement des régions Nord et Est.



À ses côtés, la Première ministre pourra compter sur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer et Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement.



La cheffe du gouvernement veut ensuite échanger avec des habitants du cirque, avant de visiter l’espace France-Service de la commune. Après un déjeuner sur Saint-Benoît, l’équipe ministérielle va retourner sur Saint-Denis pour rencontrer les deux dirigeants des exécutifs locaux, au palais de la Source, puis à l’hôtel de Région.



C’est ensuite sur les antennes de télévisions d’Antenne Réunion et de Réunion La Première qu’Elisabeth Borne choisira de s’exprimer. En effet, la Première ministre sera l’invitée des deux journaux du soir. La journée du vendredi sera axée sur le Sud de l’île.