Elio Surf Challenge s'installe ce weekend aux Brisants

La troisième édition du Elio Surf Challenge, organisé par l'association Elio Canestri, se déroule ce samedi 21 et dimanche 22 avril sur la plage des Brisants.



Le Elio Surf Challenge est une compétition de surf espoir en hommage à Elio Canestri, disparu en 2015 après une attaque de requin.

Surf, jet ski, kitesurf...



De nombreuses activités sportives gratuites sont également proposées dont l’initiation à la voile légère en dériveur collectif et au kayak de mer, au jet ski, au Kitesurf sur la plage, au skate sur une rampe en U, au Beach tennis, Beach volley et hand Beach, à la boxe anglaise, à la boxe pieds poings, au karaté, au crossfit, du jeu sur des structures gonflables pour les enfants, du saut à l’élastique sur trampoline et des baptêmes de plongée en piscine.



Des champions de sports de combat seront également présents autour d’un ring professionnel, dont le jeune et talentueux karatéka champion d’Europe Louis André Goulay, Giovanni Boyer champion du monde WMF et Florent Kaouachi champion du monde ISKA Kick boxing.



Pour l'ambiance, un concert est prévu ce samedi soir, à partir de 20h30, avec le groupe pop' "Zouff Band". La troisième édition du Elio Surf Challenge débute ce samedi, après un report suite à la forte houle du week-end dernier. Le rendez-vous est donné sur la plage des Brisants, à Saint-Gilles-les-Bains. Au programme, la 3e Coupe Espoir de La Réunion sur le spot des Brisants.





