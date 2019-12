Eleveur de cabris battu à mort: Deux suspects écroués sur les cinq interpellés

Les cinq hommes déférés ce mercredi matin dans l'affaire du meurtre de Joseph Moucaye, ont tous été mis en examen pour assassinat, vol en bande organisée et coups mortels.



Les deux premiers suspects, arrêtés lundi par les forces de l'ordre, sont considérés comme ayant joué un rôle majeur dans cette affaire. L'un est soupçonné d'avoir porté les coups alors que l'autre a été interpellé en possession du véhicule de la victime. Un véhicule retrouvé abandonné Cité Fayard. La juge des libertés et de la détention a donc décidé de les placer en détention provisoire.



Les trois autres suspects, interpellés mardi et déférés aussi ce mercredi matin, ont quant à eux été placés sous contrôle judiciaire.



Une ouverture d'information est ouverte afin de déterminer avec exactitude le rôle de chacun dans le meurtre de l'éleveur de 69 ans.