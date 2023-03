A la Une . Élevage illégal de singes à Maurice : un propriétaire accusé de cruauté envers les animaux

Un élevage clandestin de singes a été démantelé par les autorités à Maurice. Par P.J. - Publié le Jeudi 30 Mars 2023 à 06:10

Pas moins de 250 singes emprisonnés dans de petites cages sans ventilation ont été découverts chez un individu.

Les macaques se trouvaient dans des conditions des plus insalubres, sans lumière et avaient très peu de nourriture et d’eau.

Interpellé, le propriétaire de cet élevage illégal a été traduit en cour de justice sous une accusation provisoire de cruauté envers les animaux, rapporte France Info.

Réglementé à Maurice, l’élevage de singes à Maurice est une activité lucrative. Les bêtes sont exportées vers des laboratoires pharmaceutiques pour servir de cobayes. Maurice exporte 12 000 singes par an.

Une association locale de défense des animaux a plaidé pour que les 250 singes soient relâchés dans la nature.

Toutefois, il semblerait que l’intention des autorités serait plutôt de les remettre dans le circuit des élevages agréés.