A la Une . Electropicales : Jok'Air et Vitalic pour la reprise des festivals à La Réunion

Les Electropicales et son nouveau président Johan Sellier annoncent la tenue du festival le 22 et 23 octobre prochains. Par NP - Publié le Jeudi 9 Septembre 2021 à 11:12

Les Electropicales vont pouvoir se tenir fin octobre à La Réunion, pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus.



Le festival se déroulera sur deux nuits de fête électro/rap/reggae soundsystem. Le DJ français Vitalic sera présent ainsi que le rappeur Jok'Air. De nombreux artistes réunionnais monteront sur scène comme DJ Dan Wayo ou encore Danielle Swag.