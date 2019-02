Electropicales 2019 : 4 plateaux, 4 styles, 4 scénarios

Cette année, en plus de s’approprier un des lieux les plus iconiques de l’île, les Electropicales présentent 4 plateaux où hip-hop et rock’nroll s’échauffent avant une apothéose électronique.



Street Life, Madchester, Digital Kabar et Garçon Sauvage sont les thèmes évocateurs sur lesquels sont répartis plus d’une vingtaine d’artistes d’ici et d’ailleurs, dont certains doivent encore être annoncés. Avec Agoria, Hamza et AZF en tête d’affiche, les nuits seront agitées !



À retrouver également : Sleepyt Amashi, Da Skill, Kekra, Hamza, Dj AZF, Dj Slip, Riske Zero, Pamplemousse, Nova Materia, Kilkil, Dave Haslam, Eric Le Compte, Christine Salem, Loyafeat Menwar, Agnesca, Deena Abdelwahed, Scan7, Agoria, Nyna Curtis, L’homme Seul, Faka, Dop, et d’autres…