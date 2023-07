Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Electrification : relever les défis de demain Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen a accueilli ce vendredi matin le Président du SIDELEC, Maurice Gironcel et son équipe de direction dans la salle du Conseil Municipal pour une réunion de travail en prévision d’un renforcement de la collaboration entre notre collectivité et le syndicat intercommunal d’électricité de La Réunion.

Les directions générales des services techniques, de l’aménagement et du développement du territoire ont fait part de leurs besoins en termes d’extension et de renforcement du réseau électrique sur l’ensemble du territoire de Saint-Leu ; une ville en pleine expansion démographique avec plus de 10 000 habitants supplémentaires en l’espace d’une décennie.



Le Maire a notamment expliqué l’intérêt de privilégier à Saint-Leu l’éclairage public photovoltaïque jusqu’aux mi-pentes du territoire communal et la nécessité d’accélérer les programmes d’électrification rurale pour les hauts de Saint-Leu. En termes de financement, la mutualisation des moyens est également envisagée dans le cadre de nombreuses compétences et savoir-faire en termes d’énergies renouvelables dans lesquelles le SIDELEC s’illustre déjà.



Cette matinée de travail a d’ores et déjà permis de lever des freins au développement de projets d’aménagement Saint-Leusiens dans la perspective de la concrétisation d’un partenariat gagnant-gagnant de la collectivité avec l’établissement public intercommunal.





