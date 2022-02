Cyclone - Batsirai Electricité, eau, routes... Point de situation à St-Louis à 9h30

Saint-Louis fait le point sur la situation à 9h30 : Par N.P - Publié le Jeudi 3 Février 2022 à 10:44

Le point de situation à Saint-Louis à 9h30. [ EDF : Point de situation à 6h jeudi 3 février 2022] Le passage du cyclone Batsiraï sur le territoire a impacté 61 000 clients. Grâce à la mobilisation des équipes d’EDF, 25 000 clients ont pu être réalimentés via des manœuvres à distance. 36 000 de nos clients sont actuellement privés d’électricité (9% de nos clients), et sur Saint-Louis, 3700 clients. EDF à La Réunion rappelle qu’il ne faut en aucune manière s’approcher ou toucher un câble tombé à terre en raison des risques d’électrocution. Pour signaler une situation d’urgence, présentant un risque à la personne, contactez le service dépannage : 📞0800 333 974. Pour signaler une situation d’urgence, présentant un risque à la personne, contactez le service dépannage : 📞0800 333 974. Après un point avec les services de Runéo, voici les quartiers concernés par des coupures actuellement et dans la journée : Saint-Louis-centre : Runéo n’a pas recensé de coupure en ville ; Route de Cilaos : coupure en partie; La Rivière partie haute : coupure sur le Ruisseau; Ouaki : coupures rue du Ouaki, rue du Dc. Schweitzer et les rues adjacentes ; La Rivière-centre : coupure en partie ; Roches Maigres : coupure imminente cité Méroc, cité Mangoustan, Avenue du Général de Gaulle ; Le Gol : coupure imminente. Dès la levée de l'alerte rouge, toutes les équipes de runéo se mobiliseront afin d’évaluer la qualité de l'eau et l'état des réseaux dont elles ont la gestion. Tout sera mis en oeuvre afin de communiquer au plus vite sur l’état des réseaux d’eau dans les différents secteurs et d’assurer un retour à la normale dans les meilleurs délais. Il est néanmoins recommandé, par mesure de précaution, de ne pas boire l’eau du robinet avant parution d’un avis annonçant le retour à une qualité sanitaire satisfaisante de l’eau sur un secteur. [ Coupures d’eau : Point de situation à 8h30 jeudi 3 février ]Il est néanmoins recommandé, par mesure de précaution, de ne pas boire l’eau du robinet avant parution d’un avis annonçant le retour à une qualité sanitaire satisfaisante de l’eau sur un secteur. [ Routes : Point de situation à 9h30 jeudi 3 février ] Radier du Ouaki : submergé donc fermé Radier des 3 ravines : fermé [ Centres d’hébergement : Point de situation à 9h30 jeudi 3 février ] Centre-Ville ( école Henri Lapierre ): 7 personnes hébergées La Rivière-centre ( école Hegesippe Hoarau ): 6 personnes hébergées ( 4 adultes - 2 enfants ) Les Makes ( France Services - Mairie annexe ): en service Petit-Serré ( école Alphonse Daudet ): en service Rappel des numéros à contacter dans le cadre du plan de sauvegarde : Standard de la Mairie : 02 62 91 39 50 Police Municipale : 06 92 69 69 04 Astreinte des élus : 06 92 67 47 63 Standard PC ORSEC : 02 62 57 50 49