Élections universitaires : Des étudiants du sud devront aller voter dans le nord

Ce jeudi, se dérouleront les élections générales à l’Université de La Réunion. Plus de 16 000 étudiants sont appelés à renouveler leurs représentants au sein du conseil d’administration et du conseil académique.



Dans un contexte marqué par la crise sanitaire, l’institution a donc modifié les modalités de vote. Les étudiants de l’UFR Santé qu’ils soient inscrits dans le nord ou dans le sud devront faire le déplacement au Moufia. "Peu pratique", déplore une de ces étudiantes. "Tous n’ont pas de voiture et nous allons perdre une journée de cours pour aller voter", ajoute-t-elle. "Il y a pas d'équité. Quant aux conditions pour pouvoir faire une procuration, elles sont beaucoup trop restrictives".



"Afin de respecter les mesures en vigueur nous avons dû répartir les effectifs en fonction des lieux de vote", répond la direction de l’Université. Une décision prise "pour protéger les électeurs". "Comprenant les contraintes imposées par la situation", l’Université fait savoir qu'un système de procuration a été mis en place valable pour des raisons de santé notamment. La journée de jeudi pour les étudiants de l’UFR Santé mais aussi pour ceux inscrits à la Maison des langues du sud sera banalisée, rassure l’institution. L’ensemble des informations relatives au scrutin universitaire sont à retrouver sur le site internet de l’université, rappelle-t-elle.