Élections professionnelles : le CHU de La Réunion a voté

À l’instar de toute la Fonction Publique, les agents du CHU de La Réunion ont élu hier, jeudi 06 décembre 2018, leurs membres des instances de dialogue social. Les agents disposaient de 8 jours pour exprimer leurs choix de manière électronique. Finis les urnes, les bulletins de vote et les isoloirs, le vote 2018 était totalement dématérialisé et sécurisé.

Les agents ont élu leurs représentants du personnel aux CTE (Comité Technique d’Etablissement), CAPL (Commission Administrative Paritaire Locale), CAPD (Commission Administrative Paritaire Départementale) et CCP (Commission Consultative Paritaire)