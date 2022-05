Communiqué Élections professionnelles du Comité Régional des Pêches maritimes et des Élevages Marins : Les résultats sont tombés

La préfecture fait le point sur les résultats des élections professionnelles 2du Comité Régional des Pêches maritimes et des Élevages Marins. Par N.P - Publié le Lundi 2 Mai 2022 à 15:08

Élections professionnelles 2022



Comité Régional des Pêches maritimes et des Élevages Marins



Résultats du scrutin du 27 avril 2022





Le 27 avril 2022 ont eu lieu les élections professionnelles du Comité Régional des Pêches maritimes et des Élevages Marins de La Réunion (CRPMEM).



Le CRPMEM est la chambre consulaire des pêcheurs : il a pour mission de défendre et promouvoir les intérêts de la filière pêche et aquaculture.



Résultats du scrutin



Le scrutin était divisé en quatre sous-scrutins afin d’élire les candidats dans les collèges et catégories ci-dessous :







- listes dont était mandataire Monsieur Gérard ZITTE (tous collèges confondus): 16 sièges



- liste dont était mandataire Monsieur Johanne JUILLEROT (collège équipages et salariés) : 6 sièges



- liste dont était mandataire Monsieur Bertrand BAILLIF (collège des chefs d’entreprises embarqués) : 1 siège



- liste dont était mandataire Monsieur Antoine DAVILLÉ (collège des chefs d’entreprises non-embarqués) : 1 siège





Les chiffres clés

Sur 517 inscrits, 385 ressortissants du comité des pêches ont exprimés leur vote, soit un taux de participation de 74,47 %. 80 % des votants ont effectué leur vote par correspondance. Retrouvez plus d’informations sur le site Internet de la DMSOI :



