Social Élections professionnelles dans la police nationale: "Faire pire qu'aux dernières élections nous semble inimaginable"





A cette occasion, les listes pour les élections professionnelles du 30 novembre au 6 décembre 2018 et le nouveau mode d'élection via le net ont été présentés. "Faire pire qu'aux dernières élections de 2014 nous semble inimaginable", a conclut Idriss Rangassamy. Les élections professionnelles au sein de la police nationale approchent à grands pas. A l’heure du choix des représentants, le syndicat Alliance Police Nationale s’est donné rendez-vous jeudi pour dresser un bilan "satisfaisant" des quatre dernières années. "Sous notre impulsion, La Réunion a vu la réouverture de la CDI de nuit, la création d'un GSP devenu BAC de jour sur le commissariat du Port, la construction d'un nouveau commissariat à St-André, l'inscription au livre bleu du projet de construction d'un nouveau commissariat au Port",se félicite Idriss Rangassamy, secrétaire régional, qui ajoute "la mise en place des CIMM pour les mutations".D’autres projets sont à mener pour améliorer les conditions de travail des policiers réunionnais. Ainsi le syndicat entend avant tout défendre les intérêts des Corps d'encadrement d'application (CEA). "Comme lorsque les collègues ont fait l'objet de propos injurieux sur Facebook. Notre bureau national a également permis l'avancement au grade de brigadier de plus 13 000 policiers, et à l'augmentation significative des postes de brigadier chef et de major grâce au protocole de 2016".L’objectif est également de travailler à la création d'une antenne PAF au Port, au redéploiement police - gendarmerie pour l'ouverture d'une nouvelle zone police dans le sud et la mise en place d'une PJ sur le département.A cette occasion, les listes pour les élections professionnelles du 30 novembre au 6 décembre 2018 et le nouveau mode d'élection via le net ont été présentés. "Faire pire qu'aux dernières élections de 2014 nous semble inimaginable", a conclut Idriss Rangassamy. N.P Lu 139 fois





