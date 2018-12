Élections professionnelles dans la fonction publique: "FO à tous les étages"

Dans un contexte social très tendu les fonctionnaires des trois versants de la Fonction publique étaient appelés à désigner leurs représentants du personnel pour les quatre années à venir.



Le résultat des élections au comité technique confirme une consolidation par rapport aux dernières élections professionnelles de 2014. Un grand nombre d’agents soutiennent Force Ouvrière un syndicat qui refuse la cogestion, la co-construction des réformes; un syndicat responsable et porteur de leurs intérêts.



Soutenir FORCE OUVRIERE, c’est défendre le service public de proximité, c’est oeuvrer pour l’égalité des droits, c’est donc défendre un certain modèle social.



A La Réunion, Force Ouvrière reste bien présente et représentative dans les 3 versants de la fonction publique : Etat, Territoriale et Hospitalière.



Dans une situation marquée par la volonté des gouvernements successifs de remettre en cause la place des syndicats et de détruire la place et le rôle des comités techniques des CAP et des CHSCT, ce résultat est un cinglant démenti à tous ceux pour qui la mission du syndicat ne serait plus la défense des intérêts matériels et moraux des personnels mais l’accompagnement des politiques ministérielles.



Les salaires sont bloqués, les statuts sont pulvérisés, les retraites sont menacées et l’ensemble des administrations subit une avalanche de contre-réformes désastreuses qui remettent en cause les missions de service public et les conditions de travail des personnels qui veulent rester fonctionnaires de l’État.



Ce résultat constitue pour les syndicats FO un mandat : défendre les garanties statutaires de toutes les catégories de personnels, défendre une fonction publique républicaine et ses missions.



C’est la politique du gouvernement, son mépris et son refus d’entendre les revendications qui plonge le pays dans une grave crise sociale. Aux administrés et aux fonctionnaires qui refusent les fermetures de postes et la dégradation sans fin de leurs conditions de travail, il oppose une succession de projets, qui s’ils étaient menés à terme, achèveraient de démanteler le statut de la fonction publique.



A l'issue de ce scrutin FO demeure la première organisation représentative depuis 2011 au sein de la Fonction Publique d'État, remporte la deuxième place dans la fonction publique hospitalière et conserve sa troisième position dans la fonction publique territoriale.

Le slogan "Avec FO, je défends le service public" complétait celui de 2014 "Pas de République sans service public".



Il a permis de fédérer nombre d'agents publics qui ont renouvelé leur confiance dans une organisation libre et indépendante qui combat depuis toujours la remise en cause du service public républicain face aux politiques d'austérité et de privatisation de missions essentielles dévolues à l'État et aux collectivités locales, au travers de CAP 22. FO confirme son attachement à la défense des intérêts particuliers et moraux des agents de la Fonction publique.



Ses militants ont démontré au quotidien leur capacité à associer la défense des intérêts des agents – emplois, salaires et rémunérations, conditions de travail, titularisations, carrières – à celle du Statut de la Fonction publique. Le service public et ses agents ne sont pas une « dépense » mais un investissement essentiel à l'égalité et à la fraternité républicaine.



FO s'oppose au programme de suppression de 120 000 emplois sur le quinquennat et aux contre-réformes annoncées dans le cadre de « Action Publique 2022 ». FO remercie ces milliers d'électeurs qui ont soutenu par leur vote l'action syndicale et le refus de l'accompagnement des diverses politiques publiques amorcées depuis 2007 visant au désengagement de l'État.



Les militants et délégués FO s'engagent à continuer de porter les revendications légitimes des personnels pour garantir un service public de qualité sur tout le territoire.



FO salue l'engagement des militants sur le terrain – c'est leur victoire, celle de tous les adhérents – et appelle à un réel débat sur les besoins en termes de missions publiques dans les trois versants de la fonction publique.



FO y progresserait en pourcentage. Les combats qui sont devant nous, et ils sont nombreux, nous les mènerons avec le personnel!