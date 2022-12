Élections professionnelles : Le SNALC Réunion gagne un 2e siège au Comité Social Académique

À l'instar de ses résultats aux élections au CA du second degré 2022/23, le SNALC Réunion renforce sa représentativité académique avec le gain d'un siège supplémentaire au Comité Social Académique. Ce deuxième siège est historique.



Le SNALC Réunion progresse encore en voix et en sièges dans les commissions académiques des enseignants titulaires et contractuels mais aussi pour les aed/aesh où nous sommes le seul syndicat.



Nous tenons à remercier tous nos collègues qui ont fait l'effort de porter leurs suffrages sur le syndicat de proximité et de terrain qu'est le SNALC.



Grâce à votre confiance, le SNALC Réunion pourra davantage remonter votre voix et vos attentes avec fidélité et lutter dans votre intérêt dans les instances académiques.



Enfin, le SNALC reste un syndicat représentatif en gardant son siège au CSA ministériel.



Encore merci.



Guillaume LEFEVRE

Président SNALC Réunion