National Élections présidentielles : Se dirige-t-on vers une "affaire Roussel"?

Dans un article publié dimanche, Mediapart accuse Fabien Roussel d’avoir perçu une rémunération en tant qu’assistant parlementaire, tout en travaillant pour le Parti communiste. Des accusations dont se défend l’intéressé. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 23 Février 2022 à 08:26

Celui qui veut "défendre le bifteck des Français" aurait-il surtout défendu le sien ? C’est ce que semble croire Mediapart qui a publié un article sur Fabien Roussel dimanche soir. Selon le média en ligne, le candidat communiste aurait perçu une rémunération de l’Assemblée nationale pour un poste d’attaché parlementaire entre 2009 et 2014, alors qu’il travaillait en réalité pour le PCF.



Sans jamais évoquer le terme "d’emploi fictif", Mediapart assure que peu de traces de l’action de Fabien Roussel existent alors qu’il percevait une rémunération de 3000 euros nets. Le média assure que certains collaborateurs du député Jean-Jacques Chandelier, que Fabien Roussel devait assister, n’ont eu aucun contact avec lui. Le journal tient pour preuve une photo de l’équipe parlementaire en 2010 où le candidat n’apparaît pas.



Lundi matin, le concerné s’est expliqué sur les ondes d’Europe 1. "Mon travail est dans tous les discours, les questions écrites, les combats, les lois menées par Jean-Jacques Candelier (...) J'ai les documents du travail que j'ai fait avec lui (...) j'ai des dizaines de personnes qui pourront dire ce que nous avons fait ensemble", assure-t-il. De plus, il affirme que sa rémunération est passée de 2460 au début du mandat à 2700 euros à la fin.



Fabien Roussel est l’un des rares candidats de gauche à avoir une dynamique favorable dans cette campagne. Avec 2% d’intention de vote début janvier, il est actuellement crédité de près de 5%.



Un pourcentage que beaucoup lui reprochent, car il pourrait priver Jean-Luc Mélenchon de 2nd tour. Si cette affaire venait à se confirmer, le leader de la France Insoumise pourrait, à défaut de bifteck, boire son petit lait.



