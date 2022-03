A la Une .. Elections présidentielles : Marion Maréchal rallie Eric Zemmour

Ce dimanche 6 mars, et comme pressenti depuis plusieurs semaines, la nièce de Marine Le Pen rejoint le polémiste dont elle va soutenir la candidature à la course à la plus haute fonction élective. Par NP - Publié le Lundi 7 Mars 2022 à 11:06

Le parti d'Éric Zemmour espère surfer sur la vague "Marion" afin de faire rebondir sa campagne électorale qui serait victime d'un trou d'air.



Dans les tuyaux depuis quelques semaines, le soutien de la nièce de Marine Le Pen est acquis depuis ce dimanche 6 mars. L'ancienne députée entre 2012 et 2017 a annoncé son soutien au polémiste dans un entretien accordé au site Valeurs actuelles.



"Je rejoins le candidat que je considère aujourd'hui être le mieux placé pour mener les idées que j'ai toujours défendues à la victoire. Je viens en alliée dans ce grand rassemblement des droites qu'il appelle de ses vœux, et dont sa campagne dessine déjà les contours. Et, je l'espère, demain dans le cadre d'une majorité présidentielle", a déclaré ce dimanche 6 mars, Marion Maréchal dans une interview accordée au média Valeurs actuelles.