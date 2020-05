Communiqué Elections municipales : Consultation des listes d’émargement Par Zinfos974 - Publié le Mardi 19 Mai 2020 à 14:21 | Lu 156 fois





- jusqu’au 25 mai dans les 7 communes dans lesquelles le premier tour a été conclusif et dont les conseillers municipaux entrent en fonction le 18 mai (L’Entre-Deux, Le Port, Petite-Ile ; Saint-Joseph, Saint-Philippe, Saint-Pierre et Salazie ;



- dans les 17 autres communes, jusqu’au cinquième jour suivant la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux.



Les listes d’émargement sont consultables seulement sur rendez-vous :



- à la préfecture (bureau des élections) pour les communes de l’arrondissement de Saint-Denis ;



- à la sous-préfecture de Saint-Paul pour les communes de l’arrondissement de Saint-Paul ;



- à la sous-préfecture de Saint-Pierre pour les communes de l’arrondissement de Saint-Pierre ;



- à la sous-préfecture de Saint-Benoît pour les communes de l’arrondissement de Saint-Benoît.



Pour tout renseignement relatif aux modalités de cette consultation, tout requérant peut contacter les services de la préfecture et des sous-préfectures par voie électronique :



elections@reunion.pref.gouv.fr



spref-stpierre-elections@reunion.pref.gouv.fr



spref-stpaul-elections@reunion.pref.gouv.fr ,



