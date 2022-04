Communiqué Élections législatives : Isaline Tronc candidate dans la 7e circonscription

Isaline Tronc annonce sa candidature pour l’élection législative dans la 7e circonscription. Elle sera supplée par David Diony. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 5 Avril 2022 à 09:35

Le communiqué : Très attachés à la moralisation de la vie politique, à la démocratie participative, à la transition écologique, sociale et économique de notre île et au respect des citoyens et de leurs droits, Isaline TRONC et David Diony AIPAR ont décidé de se porter candidats aux élections législatives de la 7ème circonscription allant de Saint-Paul à Saint-Louis. Ils mettront ainsi leur énergie citoyenne en action afin de contribuer au renouveau de la classe politique à un moment où la population montre une défiance totale vis-à-vis de personnalités présentes depuis plusieurs décennies, pour certaines mises en cause dans des affaires. Devant les trop nombreuses atteintes portées aux libertés fondamentales par le pouvoir exécutif en cette période de crise pandémique, il est primordial que La Réunion puisse compter sur des parlementaires intègres, déterminés, ayant des valeurs citoyennes et capables de les défendre. Une conférence de presse sera organisée prochainement au cours de laquelle ils présenteront leur programme. Isaline TRONC 48 ans, mère de 3 enfants Citoyenne de L’Etang-Salé Cadre administratif hospitalier CHU Juriste - Déléguée syndicale hospitalière Présidente association de lutte contre le harcèlement Adjointe au Maire de L’Etang-Salé



David Diony AIPAR

52 ans, père de 2 enfants

Citoyen de Saint-Paul

Attaché territorial – Vie éducative

Militant associatif (trésorier)

Engagé auprès des SDF



