Elections européennes : Le LPA ne croit en aucun candidat!

La Réunion fait partie de l'ensemble français et européen. Cependant il est difficile d'accepter que nos spécificités ne soient pas prises en compte. La faute en incombe certes, en partie, aux décisions de la Commission Européenne qui, pour l'instant, neutralisent souvent les travaux du Parlement. Mais la faute principale est celle des élus que l'on envoie avec un programme et qui, au final, votent tout autre chose.



Cette élection de députés au Parlement Européen est déjà décevante avant même d'avoir commencé.



Aucun des candidats ne porte de projets crédibles et impactant positivement notre île.

Quel que soit le vote des Réunionnais, l'Europe, qui n'a pas que des défauts, aura ses parlementaires.



Mais aucun des programmes ne prend en compte l'ensemble des réalités et des besoins essentiels de La Réunion. Aussi, le LPA ne croit en aucun des candidats en lice.



Au delà de cette réalité, nous avons de la mémoire. Par le passé, lors d'autres élections, nous avons fait confiance, comme beaucoup de Réunionnais et nous avons appelé à voter pour un candidat qui a fait totalement autre chose que son programme. C'est d'ailleurs pour cela que les gilets jaunes sont dans la rue depuis plusieurs mois et que l'insatisfaction grandit à La Réunion.



Assez de déceptions, assez de promouvoir des politiques qui, au final, trompent leurs électeurs.

Le LPA ne se laissera plus prendre aux promesses mensongères. En aucun cas nous n'engagerons le peuple dans des voies trompeuses.



Donc le mot d'ordre est : le LPA ne croit et ne soutiendra aucun candidat pour ces élections européennes !





Pierrick ROBERT

Porte-parole du LPA