Elections européennes : La liste REM chûte mais reste en tête

La liste REM perd 3 points mais arrive toujours en tête des intentions de vote aux élections européennes de mai 2019, selon un sondage révélé aujourd'hui.



Fin juin, la liste pro-Europe, soutenue par la majorité et le Modem, obtenait 23% des intentions de vote, alors qu'elle n'est plus créditée que de 20% fin août.



La liste du Rassemblement national (ex-FN), arrive en deuxième position avec 17% d'intentions de vote, en baisse également (-2 points), selon cette étude Ifop-Fiducial pour Paris Match, CNews et Sud Radio.



Viennent ensuite Les Républicains, stables avec 15%.



Dans l'hypothèse où Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin soutiendraient une liste centriste concurrente à REM, celle-ci n'obtiendrait que 4% des intentions de vote, contre 21% pour la liste de la majorité et 14%, pour LR.