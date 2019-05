Elections européennes: La Réunionnaise Sophie Sénac sur la liste de l'UPR "Ensemble pour le Frexit"

Mardi 30 avril 2019, le ministère de l'Intérieur a validé les 79 candidats de la liste pour les élections européennes du 26 mai 2019, liste intitulée "ENSEMBLE POUR LE FREXIT" et présentée par l'Union populaire républicaine (UPR) de François ASSELINEAU.



Conformément à l'exigence que s'est fixée l'UPR depuis toujours, tous les candidats sans exception ont un casier judiciaire vierge.



C’est aussi le cas pour Sophie SÉNAC, candidate en 46e position de la liste, installée à Saint-Pierre depuis 2012.



Architecte de profession, elle est convaincue que l’Union européenne est vouée à s’effondrer et que la construction européenne est anti-démocratique. En mai 2015, elle s’engage donc pour la première fois en politique en adhérant à l’UPR afin de libérer la France de l’Union européenne.



Déléguée départementale pour La Réunion et membre du Bureau national, elle est aussi une militante très dynamique et impliquée. Elle a porté les couleurs de l’UPR en 2° position sur la liste pour les élections Régionales en 2015, puis a été candidate dans la 4° circonscription pour les Législatives en 2017 et suppléante en 2018 lors de la Législative partielle dans la 7° circonscription.



Dans une île où il est courant de faire croire que rien ne serait possible sans les aides dites "européennes", Sophie SÉNAC constate et dénonce que les dégâts causés par l’euro sur le pouvoir d’achat et le chômage sont localement encore plus dévastateurs qu’en métropole.



De plus, Sophie SÉNAC alerte sur les velléités autonomistes qui se développent sur une île ayant tous les attributs pour devenir un laboratoire du projet européiste des "Euro-régions". Elle s’oppose à tous ceux qui tentent de couper progressivement les liens qui unissent La Réunion à la République française.