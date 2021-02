Courrier des lecteurs Élections du 31 mars 2021 : Tout à refaire à l’URPS Médecins de la Réunion

Par le bureau du SML Réunion, Le Président, Docteur Humbert Gojon - Publié le Lundi 8 Février 2021

En réaction à une Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins de la Réunion (URPS Médecins Rèunion dite URML OI) avérée défaillante pour assurer la promotion de la médecine libérale, le SYNDICAT DES MÉDECINS LIBÉRAUX DE LA RÉUNION (SML Réunion) se doit inévitablement de revendiquer: 1- Le versement de la CURPS (contribution à l’URPS) prélevée sur les charges sociales personnelles obligatoires des médecins libéraux DORÉNAVANT aux syndicats nationaux de médecins libéraux. Et au prorata des voix obtenues par ces syndicats à l’élection à l’URPS de chaque région. 2- Le versement de la dotation conventionnelle à ces syndicats, actuellement en échange de leur signature de la convention médicale, DORÉNAVANT à tous signataires ou non . 3 - Le versement d’indemnités aux élus et le financement de leurs actions par l’URPS, DORÉNAVANT par leurs syndicats nationaux référents. Afin de garantir en région une véritable déclinaison d’objectifs syndicaux d’intérêt régional comme national. 4 - Une politique DORÉNAVANT à l’URPS Médecins Réunion, tenant compte de spécificités locales, exclusivement centrée sur la défense de l’exercice médical libéral et sa promotion à la Réunion. Quatre revendications du SML Réunion incontournables, car QUANT À ELLES RESPECTUEUSES DE LA DÉMOCRATIE ET DU VOTE DES MÉDECINS, et SEULES À PERMETTRE DEUX OBJECTIFS:



- DES SYNDICATS DE MÉDECINS LIBÉRAUX NATIONAUX NÉGOCIATEURS DE LA CONVENTION MÉDICALE DORÉNAVANT PUISSANTS, indépendants, actifs en région, pris en considération par les pouvoirs publics. LA CURPS à leur disposition leur apportant les fonds indispensables à leur survie et INDUBITABLEMENT DE TRÈS NOMBREUX COTISANTS, toutes conditions indispensables au sauvetage de la médecine libérale. - Et surtout attendue des médecins libéraux réunionnais, À L’URPS RÉUNION UNE DÉCLINAISON SYNDICALE RÉGIONALE DORÉNAVANT BIEN ASSURÉE, TRANSPARENTE, CRÉDIBLE, EFFICACE pour défendre et valoriser à la Réunion la médecine libérale dans le projet régional de santé et la crise sanitaire que nous traversons.