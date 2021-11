A la Une .. Elections des membres de la CCI de La Réunion

Dans un communiqué, Bruno COHEN de la liste l'Alternance, réagit à l'issue des élections de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion. Par NP - Publié le Jeudi 11 Novembre 2021 à 12:05

Communiqué de presse de Bruno COHEN – Liste L’ALTERNANCE :



Faisant suite à la proclamations des résultats de l’élection des membres de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion, je tiens tout d’abord à remercier les chefs d’entreprises qui ont voté pour la liste l’ALTERNANCE et ont permis l’élection de 7 de ses candidats dans le collège « Industrie ».

Je ne peux que regretter que les collèges « Commerce » et surtout « Services » aient été remportés par la liste TPE PME, menée par M. PATEL.



Autant pour le collège « Commerce », il était difficile de fédérer les petits commerçants autours de nos idées et nos valeurs, puisque ceux-ci sont traditionnellement portés vers la liste PATEL ;

En effet, sur près de 18 900 entreprises que compte le collège « Commerce », 3373 commerçants ont voté et près de 2 500 d’entre eux ont désigné la liste TPE-PME.



Autant pour le collège « Services », la victoire aurait été possible avec la participation du MEDEF à cette élection. Je ne peux que regretter cette absence du MEDEF, qui par ce manque caractérisé de courage et d’audace et par la diffusion d’une circulaire enjoignant avec une lâcheté incommensurable ses adhérents à voter « Blanc », a contribué fortement à faire basculer le résultat final en faveur du Président sortant. Pour rappel, le MEDEF a obtenu en 2016 dans le collège

« Services », près de 1800 voix.



Le MEDEF avait donc le potentiel pour faire basculer cette élection et faire cesser le système mafieux et improductif en place depuis deux mandatures.



Cela étant, je respecte le résultat des urnes et je m’inscrirai dans une opposition constructive, mais réaliste, afin de limiter les nuisances induites par M. PATEL et ses colistiers.