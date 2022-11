Élections des conseils d'administration dans les établissements scolaires : Le SNALC appelle les personnels à le soutenir

Le SNALC Reunion tient à remercier les personnels enseignants et d'éducation qui l'ont encore positionné à la première place dans les collèges, lycées généraux et professionnels aux élections des Conseils d'Administration cette année avec 2315 voix, 320 voix de plus que l'année précédente. 241 élus siègent depuis cette année dans les instances représentatives des établissements scolaires et nous les en félicitons !



C'est par sa présence sur le terrain, auprès des personnels, par son militantisme engagé dans la défense de la dignité des métiers d'enseignement et de la priorité donnée à la transmission des savoirs, à l'autorité du maître, à la réussite des élèves par l'instruction, par ses heures d'information pour aider chaque personnel ( AESH, AED, CPE, contractuels, titulaires...)dans ces métiers de plus en plus exposés, et par les remontées constantes dans les comités où il siège pour dénoncer, proposer et agir que le SNALC dépasse désormais les listes d Union et non syndicales dans sa défense quotidienne d'une École de l'excellence pour tous, creuset des valeurs républicaines dans notre société.



Le SNALC appelle les personnels à le soutenir lors des élections professionnelles de décembre 2022 pour lui donner les moyens de continuer à les représenter au Comité Social Académique et au Comité Social Ministériel.



Jérôme MOTET pour le SNALC Reunion