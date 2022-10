Mayotte Elections départementales partielles : Un nouveau duo d'élus intègre le Conseil départemental

Le tribunal administratif de Mayotte, puis le Conseil d'Etat, avaient annulé les résultats des élections départementales de juin 2021 pour le binôme Mansour Kamardine et Tahamida Ibrahim à Sada suite à une contestation pour irrégularités. Hier, Soula S. Souffou et Mariame S. Kalame ont été élus avec 52,26% des voix. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 3 Octobre 2022 à 06:40





Ce dimanche s'est déroulé le deuxième tour des élections départementales partielles. Avec 307 voix d’écart, et un taux de participation de 66,17%, soit 10 points de plus qu’au premier tour, Soula Saïd Souffou et Mariame Saïd Kalame ont été élus. Le nouveau duo va intégrer les rangs du Conseil départemental dont la composition pourrait être bouleversée.



Suite à des irrégularités, les candidats perdants aux élections départementales de juin 2021 dans le canton de Sada, Mohamed Assani Abdou et Mariame Saïd Kalame, avaient déposé un recours devant le tribunal administratif en dénonçant des fraudes électorales. Après une décision du tribunal administratif de Mayotte en février dernier puis, du Conseil d'Etat, le 19 juillet 2022, le résultat des élections concernées était invalidé et mettait ainsi fin au mandat des gagnants, Mansour Kamardine et son binôme, Tahamida Ibrahim.

Le nouveau binôme va t'il rallier l'opposition ?



Avec l'annulation des résultats à Sada, Tahamida Ibrahim avait perdu son poste de vice-présidente chargée des finances au conseil départemental et Mansour Kamardine la présidence du conseil portuaire qu’il assurait. Des réélections sont attendues dans les prochains jours ainsi qu'un probable remaniement au sein de l'assemblée départementale. Le nouveau binôme encarté divers gauche pourrait se rallier à l'opposition là où leurs prédécesseurs étaient dans la majorité.