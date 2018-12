Elections à la Chambre d'agriculture: UPNA veut augmenter les revenus des agriculteurs

Dans le cadre des élections à la Chambre d’agriculture de La Réunion, qui se dérouleront du 7 au 31 janvier 2019, Unis Pour Nos Agriculteurs (UPNA) a réuni hier ses militants à la Plaine des Cafres. Les 160 agriculteurs présents ont établi leur liste "pour réformer l'agriculture réunionnaise et remettre au centre du débat les paysans". Aux cotés de Patrice Pounoussamy, le président, et Jean-Bernard Gonthier, une vingtaine de chefs d’exploitation notamment rassemblés dans une liste "d’union" qui a pour objectif d’augmenter les revenus des agriculteurs.



Né de la scission avec la CGPER, le mouvement UPNA a reconnu que "la rivalité entre syndicats pour des intérêts personnels a affaibli la profession" avec pour conséquence: "l’augmentation des importations, le durcissement des contraintes administratives et versement des aides au compte-goutte et la stagnation voire la baisse des revenus".



Face aux agriculteurs, l’UPNA a décliné son programme porté par 5 engagements détaillés en 19 propositions, parmi lesquelles proposer : une agriculture saine équilibrée et à moindre coût, un modèle agricole réunionnais renforcé et spécifique, des conditions de travail améliorées pour des exploitations agricoles compétitives, ou encore faciliter les installations et les retraites.