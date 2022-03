A la Une . Élections à la CCIR : Ça se bouscule au niveau des candidats

Mais la grosse surprise viendrait du camp Patel. Il se dit que les trois principales composantes de la liste Action TPE élue lors du dernier scrutin devraient cette fois-ci présenter chacune leur liste à savoir la CPME, la CAPEB de Cyrille Rickmounie (qui devrait s'allier avec Guyto Narayanin). Pierrick Robert devrait quant à lui conduire une liste avec les élus restants de cette plateforme Action TPE. Réélu pour un troisième mandat à la tête de la chambre consulaire en novembre dernier , Ibrahim Patel avait encore une épée de Damoclès au-dessus de la tête en raison de ses affaires judiciaires.Pour rappel, dans le cadre de l'affaire des loyers marrons, le président de la CCIR avait été condamné le 8 avril 2021 par la cour d'appel pour des faits d'escroquerie, d'abus de biens sociaux et faux et usage de faux à une amende de 20 000 euros, à une peine de 5 ans d'inéligibilité, couplée à une interdiction de gérer de 5 ans.Une peine confirmée fin février dernier par la Cour de cassation de Paris. Lors de cette audience, le rapporteur public s'était penché sur la question de l'inéligibilité d'Ibrahim Patel, confirmant que les conditions de participation de ce dernier à l'élection étaient remplies au moment de l'élection et non au moment du dépôt de liste. Après l’annulation du vote du 8 novembre dernier par le tribunal administratif , le président sortant ne peut donc plus se représenter pour un nouveau mandat à la tête de la CCIR qu'il dirigeait depuis 2011.De quoi aiguiser l'appétit de candidat(e)s qui seront plus nombreux à participer à ce scrutin. Contre trois listes en octobre dernier, on devrait voir le double de listes qui devraient concourir pour ces nouvelles élections selon les derniers sons de cloches, bien que rien n'est figé dans le marbre pour le moment.Sur la ligne de départ on retrouve bien sûr les noms de Myriam Boullay, à l'origine de plusieurs recours suite à l'élection d'Ibrahim Patel en novembre dernier, mais aussi ceux de l'ancien président de la Chambre de métiers Giraud Payet, de Rico Vimbaye allié à Johnny Arnachellum ou encore de Bruno Cohen. Alors qu'il n'avait pas participé aux dernières élections, le Medef devrait cette fois-ci concourir à en croire les dernières rumeurs.Mais la grosse surprise viendrait du camp Patel. Il se dit que les trois principales composantes de la liste Action TPE élue lors du dernier scrutin devraient cette fois-ci présenter chacune leur liste à savoir la CPME, la CAPEB de Cyrille Rickmounie (qui devrait s'allier avec Guyto Narayanin). Pierrick Robert devrait quant à lui conduire une liste avec les élus restants de cette plateforme Action TPE.