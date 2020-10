Elections à l'Université : "​La loi, rien que la loi…"

Le communiqué de Nouvel Elan



Suite à un recours du collectif NOUVEL ÉLAN mené par Brigitte GRONDIN-PEREZ, la commission de contrôle des opérations électorales (CCOE), a annulé plusieurs scrutins des récentes élections universitaires.



Par ses deux décisions, la CCOE a sanctionné le Président sortant Frédéric MIRANVILLE, qui a été incapable d’organiser une élection universitaire en se conformant aux règles juridiques. Ce non-respect des textes a entraîné l’annulation des élections dans le collège A, celui des Professeurs et assimilés, où un nombre important d’électeurs n’avaient même pas été contactés ou encore n’avaient pas été en mesure de voter.



Autre motif d’annulation : le Président sortant a été incapable de présenter des listes respectant l’alternance femme/homme. De deux choses l’une : soit les femmes n’ont pas souhaité être candidates sur ses listes, ce qui serait significatif de l’atmosphère qui règne à l’université, soit celui-ci ne connaissait pas les textes. Nous ne savons d’ailleurs pas laquelle de ces deux solutions serait la plus grave.



L’organisation de ces élections est en réalité symptomatique de l’improvisation organisationnelle et juridique qui a été constante lors la mandature de Frédéric MIRANVILLE. Il est ainsi dramatique pour un candidat, Président depuis 4 ans, de ne pas être capable d’organiser correctement des élections universitaires.



Selon Brigitte GRONDIN-PEREZ et le Collectif NOUVEL ÉLAN, il est grand temps de revenir aux fondamentaux dans notre Université. Notre établissement a besoin d’une gouvernance ÉTHIQUE, RESPONSABLE et HUMAINE.



Le résultat de cette sanction par la Commission électorale est que nous devrons voter de nouveau. Brigitte GRONDIN-PEREZ et le collectif NOUVEL ELAN appellent donc à la mobilisation de toutes et de tous, pour que le prochain scrutin confirme la volonté forte, profonde et massive d’un changement à la tête de notre université.



Brigitte Grondin Perez

Professeur