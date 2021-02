Elections à l'URPS Médecins : Le combat du SML Réunion pour enfin une représentativité syndicale territoriale digne à l'URPS Médecins Réunion

Constat combien amer à l’Union Régionale des Professionnels de Santé des Médecins de la Réunion (URML OI). Celui d’une absence de déclinaison à la Réunion de tout programme syndical national par une poignée d’élus pourtant candidats sur des listes régionales des syndicats nationaux représentatifs de médecins libéraux. Avec pour conséquence le départ contraint et forcé, car n’ayant pas leur mot à dire des élus de 3 syndicats, le Bloc syndicat monocatégoriel de spécialistes, la FMF et le SML syndicats pluricatégoriels de généralistes et spécialistes.



Avec désormais seulement quelques élus spécialistes minoritaires CSMF, il apparaît ainsi IRRECEVABLE D’ENTENDRE l’URML OI, par la voix de son Président de la section spécialistes invité au Journal télévisé de “Antenne Réunion” du 10 février 2021, puis passé interviewé dans le Journal télévisé de Réunion 1ère du 14 février 2021, PRÉTENDRE REPRÉSENTER TOUS LES MÉDECINS LIBÉRAUX DE LA RÉUNION



ET D’AUTANT PLUS EN DONNEUR DE LEÇON DE GESTION DE LA COVID 19 À LA RÉUNION, avec des consignes et même des exigences. Ce qui en démocratie incombe normalement à l’Etat et aux politiques.



Pour en finir avec un vrai problème de gabegie à l’URML OI, POUR UNIQUE SOLUTION, le SML Réunion revendique avec force LE VERSEMENT DE LA CURPS (Contribution à l’Union Régionale des Professionnels de Santé), pour rappel à préciser prise sur les charges professionnelles personnelles obligatoires de chaque médecin, désormais AUX SYNDICATS NATIONAUX DE MÉDECINS LIBÉRAUX au prorata des votes qu’ils ont obtenus à l’élection aux URPS.



POUR DES SYNDICATS NATIONAUX PUISSANTS ET DÉLIBÉRÉMENT REPRÉSENTATIFS EN RÉGION ET À LA RÉUNION EN PARTICULIER



Dr Humbert GOJON

Président SML Réunion