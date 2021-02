A la Une . Elections à Saint-Leu : La demande d'annulation de Thierry Robert rejetée

Les élections municipales de Saint-Leu ne seront pas annulées ; décision du tribunal administratif ce mercredi. Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 19 Février 2021 à 18:26 | Lu 311 fois

Le tribunal administratif a suivi l’avis du rapporteur public et donné raison à Bruno Domen. Le recours de Thierry Robert a été examiné et sa demande d’annulation des élections municipales de Saint-Leu rejetée.



L’ancien maire, Johan Guillou et Simone Yee Chong Tchi Kan ont jugé que les résultats des élections ne représentaient pas la réalité à cause du taux d’abstention lié à la crise sanitaire. 1000 tracts anonymes contre l’opposition auraient aussi été distribués la veille du scrutin ne laissant pas un temps de réponse. Même le SDIS a été impliqué, certains membres du personnel de garde devant voter par procuration.



"Un service public maintenu et non un empêchement de voter", avait déclaré le rapporteur public. Il avait aussi rappelé que ce taux était inférieur à celui en métropole. Concernant les tracts, il avait affirmé qu’ils ne présentaient aucun caractère injurieux ou calomnieux et que leur existence même n’avait pas été prouvée.



