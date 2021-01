Élections TPE-PME du 22 mars au 4 avril 2021 : votez pour désigner le syndicat qui vous représentera

Vous êtes employeur dans une très petite entreprise ou particulier employeur ? Vous vous posez des questions sur l’élection syndicale TPE? Téléchargez le document de Questions-Réponses dédié aux employeurs.



Pourquoi voter ?

Pour être représenté(e)

► Par les organisations syndicales qui négocient votre convention collective (salaire, primes, temps de travail, congés, formation, conditions de travail, etc.



► Par les organisations syndicales qui vous informent et vous conseillent sur vos droits au sein des Commissions paritaires régionales interprofessionnelle (CPRI)



Pour être défendu(e) ► Par les représentants syndicaux qui siègent aux conseils de prud’hommes et défendent vos intérêts en cas de litige avec votre employeur



Pour être conseillé(e) ► Sur vos droits en tant que salarié(e) ou employé(e) à domicile ► Sur les démarches pour faire valoir vos droits ► Sur les avantages sociaux dont vous pouvez bénéficier



Cette élection est ainsi un temps fort de notre démocratie sociale.





Qui peut voter ?

si au mois de décembre 2019, vous étiez salarié(e) d’une entreprise de moins de 11 salariés ou employé(e) à domicile, en CDI, CDD ou en contrat d’apprentissage ;

si vous avez 16 ans révolus à l’ouverture du vote, le 22 mars 2021 ;

quelle que soit votre nationalité.

Accédez à votre espace électeur

vérifiez les informations qui vous concernent : vous avez jusqu’au 27 janvier 2021 pour mettre à jour vos données d’inscription sur la liste électorale ;

consulter les programmes des organisations syndicales ;

vous inscrire à l’alerte afin d’être prévenu(e) de l’ouverture du vote.

Vous n’avez pas reçu de courrier ?

Besoin d’aide ? Consultez la rubrique “aide” du site election-tpe.travail.gouv.fr.

Vous pouvez aussi contacter l’assistance en ligne ou au 09.69.37.01.37 (service disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h – heure métropolitaine-. Numéro non surtaxé, tarif d’un appel vers un téléphone fixe en France métropolitaine.)





Du 22 mars au 4 avril, votez !

Et après ?



Le 16 avril 2021, consultez les résultats de l’élection sur travail-emploi.gouv.fr

Publication de la liste des syndicats représentatifs

Désignation des représentants des syndicats dans les CPRI (Commissions paritaires régionales interprofessionnelles) Désignation des conseillers prud’hommes



Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet election-tpe.travail.gouv.fr.

En local, vous pouvez vous rapprocher de la DIECCTE de La Réunion (Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de La Réunion)

Vous pouvez voter :Début janvier, vous avez reçu par courrier vos identifiants d’électeur.Depuis le 6 janvier dernier, accédez à votre espace électeur sur le site election-tpe.travail.gouv.fr pour :Si vous n’avez pas reçu de courrier, c’est peut-être que vous n’êtes pas inscrit(e) sur la liste électorale ou que votre adresse postale est erronée.Vérifiez que vous êtes bien inscrit(e) sur la liste électorale, rubrique “qui vote ?” ► Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur la liste électorale, vous pouvez faire une demande d’inscription jusqu’au 27 janvier 2021 ;► Si vous êtes bien inscrit(e) sur la liste électorale, votre adresse postale est peut-être erronée. Pour la mettre à jour, cliquez sur le bouton « modifier ».Dans les deux cas, vous pouvez directement vous inscrire ou mettre à jour votre adresse postale depuis la page permettant de consulter la liste électorale, rubrique “qui vote ?” En mars, vous recevrez un second courrier avec vos identifiants de vote, ainsi qu’un bulletin de vote et une enveloppe pré-affranchie.Du 22 mars au 4 avril, votez directement sur internet en vous connectant sur le site election-tpe.travail.gouv.fr ou bien par courrier. C’est simple, rapide et confidentiel !► Téléchargez le calendrier de l’élection