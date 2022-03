Élections Présidentielles: Vanessa Miranville ne parraine aucun candidat

"Nous avons passé de longues heures à analyser les différentes demandes de parrainages reçues de la part des candidats à l’Élection Présidentielle, de nombreux programmes placent le citoyen au cœur de la politique, mais sans prise de positions fortes sur le sujet, ne correspondant donc pas à l'éthique et aux valeurs que nous portons et souhaitons pour notre société. Les propositions des candidats sont nuancées sur cette orientation déterminante. Ainsi, je resterai fidèle à une ligne politique axée sur les démarches participatives et l'ambition citoyenne; c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de rester honnête et transparente en décidant de ne parrainer aucun candidat", a déclaré Vanessa Miranville.