A la Une ...

Elections Européennes: L'ordre des scores à La Réunion

Le grand vainqueur de ce scrutin est Jordan Bardella, avec sa liste du Rassemblement National (31,24%). S'en suit ensuite la France Insoumise, représentée par Manon Aubry (19,03%). Non loin derrière arrivent ensuite Nathalie Loiseau et sa liste En Marche (10,43%) et EELV soutenu par Yannick Jadot (8,58%).



Tête de liste % Jordan Bardella (Rassemblement National) 31,24 Manon Aubry (France Insoumise) 19,03 Nathalie Loiseau (La République En Marche) 10,43 Yannick Jadot (Europe Ecologie Les Verts) 8,58 François-Xavier Bellamy (Les Républicains) 5,97 Raphaël Glucksmann (Parti Socialiste) 5,60 Benoît Hamon (Printemps Européen) 3,69 François Asselineau (Union Populaire Républicaine) 2,78 Ian Brossat (Parti Communiste Français) 2,42 Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) 2,42 Jean-Christophe Lagarde (Les Européens) 1,90 Dominique Bourg (Urgence Ecologie) 1,87 Hélène Thouy (Parti Animaliste) 1,43 Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) 1,17 Florian Philippot (Les Patriotes) 1,10 Robert De Prevoisin (Alliance Royale) 0,05 Florie Marie (Parti Pirate) 0,05 Francis Lalanne (Alliance Jaune) 0,05 Thérèse Delfel (Décroissance 2019) 0,03 Yves Gernigon (Parti Fédéraliste Européen) 0,02 Gilles Helgen (Mouvement pour l'initiative citoyenne) 0,02 Sophie Caillaud (Allons Enfants) 0,02 Nathalie Tomasini (A voix égales) 0,02 Pierre Dieumegard (Europe Démocratie Espéranto) 0,02 Nagib Azergui (Union des Démocrates Musulmans Français) 0,02 Hamada Traoré (Démocratie Représentative) 0,01 Audric Alexandre (Parti des Citoyens Européens) 0,01 Vincent Vauclin (Dissidence Française) 0,01 Cathy Denise Ginette Corbet (Neutre et Actif) 0,01 Antonio Sanchez (Parti révolutionnaire communiste) 0,01 Olivier Bidou (Les Oubliés de l'Europe) 0,01 Renaud Camus (La Ligne Claire) 0 Christophe Chalençon (Evolution Citoyenne) 0 Christian Luc Person (Union Démocratique pour la Liberté Egalité Fraternité) 0

Charline Bakowski