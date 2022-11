La grande Une Élections 2022 à La Réunion : L’abstention a été plus massive chez les plus défavorisés socialement

L’INSEE vient de publier une étude nationale sur la participation électorale 2022. A La Réunion, 30% des habitants inscrits sur les listes électorales ne se sont pas du tout rendus aux urnes, ni pour la présidentielle, ni pour les législatives, soit une part deux fois plus élevée qu’en métropole. Sur l’analyse de taux de participation aux élections présidentielles depuis 1965, l’île enregistre cette année le taux le plus bas pour une élection présidentielle, avec une forte baisse depuis 2007. Par SF - Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 à 09:05







Sur les 609.300 résidants de l'île inscrits sur les listes électorales 2022, 30% n’ont voté à aucun des tours des scrutins. Ces abstentionnistes systématiques sont deux fois plus nombreux qu’en France métropolitaine, rapporte l'Insee. Le comportement de vote privilégié est le vote intermittent, le choix de 50% des inscrits à La Réunion. Un électeur sur deux a voté au moins une fois et s’est abstenu à au moins un tour de scrutin.

Les plus jeunes et personnes sans activité professionnelle s’abstiennent massivement



L’abstention systématique est plus répandue chez les jeunes et les personnes les plus défavorisées socialement : les pas ou peu diplômés, les plus éloignés de l’emploi, et les personnes au faible niveau de vie. L’abstention est plus élevée à La Réunion où ces catégories de population sont plus fréquentes qu’au niveau national. La forte abstention peut traduire un désintérêt pour les élections, un comportement électoral délibéré ou encore une difficulté à participer aux élections dans certaines situations malgré le dispositif de vote par procuration.



L’abstention est d’autant plus marquée chez les jeunes et les personnes les plus éloignées de l’emploi, mais elle atteint un haut niveau également pour certaines catégories de personnes en emploi comme les ouvriers et employés, ainsi que pour celles ayant un diplôme inférieur ou égal au baccalauréat.



Le vote par procuration ne séduit pas les électeurs Réunionnais



L’étude relève par ailleurs que les Réunionnais ont été peu nombreux à recourir au vote par procuration. Seuls 2,4% des électeurs inscrits sur les listes électorales de La Réunion ont donné une procuration de vote pour au moins l'un des tours de l’élection présidentielle ou des élections législatives, contre 6,7% au niveau national.