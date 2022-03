Communiqué Élections 2022 : Comment voter par procuration ?

À l'approche des élections présidentielles des 14 et 21 avril 2022, la préfecture de la Réunion explique les modalités de vote aux futurs électeurs qui pourraient avoir un empêchement. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 2 Mars 2022 à 16:55





N’attendez pas la dernière minute



Afin d’éviter les périodes de forte affluence, ainsi que les difficultés liées aux délais d’acheminement en mairie, les électeurs sont invités à anticiper leurs démarches.



Comment donner procuration ?



Vous pouvez donner procuration à tout moment, jusqu’au jour du vote :



- En ligne, sur le site



- Via un formulaire Cerfa, papier disponible auprès du commissariat de police, de la brigade de gendarmerie, du tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence.



Le formulaire est également disponible en ligne sur



Numéro national d’électeur



Pour donner procuration, vous devez renseigner le numéro national d’électeur de votre mandataire ainsi que votre propre numéro national d’électeur.



Ce numéro est présent sur la carte électorale et peut aussi être retrouvé sur le service en ligne "Interroger votre situation électorale" disponible sur

Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur