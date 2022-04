Élection présidentielle : désignation des délégués des candidats

Dans le cadre de l’élection présidentielle du 10 avril 2022, les candidats à l’élection présidentielle peuvent désigner des assesseurs et des délégués au sein des bureaux de vote de la Commune.



Conformément à l’article R.46 du Code électoral, les noms, prénoms et adresses des assesseurs et délégués désignés par les candidats, ainsi que le bureau de vote où ils sont affectés, doivent être notifiés au Maire de Saint-Leu, au plus tard le jeudi 7 avril 2022, à 18h.



Le Service électoral se tient à disposition en cas de besoin, en Mairie centrale ou par téléphone: 0262 34 66 86.