A la Une .. Élection présidentielle : Démarrage de la campagne officielle

À compter de ce lundi, la campagne officielle démarre. Tous les candidats doivent à présent disposer du même temps d’antenne dans les médias. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 28 Mars 2022 à 10:59

Pour le moment, la campagne présidentielle semble susciter autant d’émoi que l’arrêt de la série "Plus belle la vie". Loin de l’effervescence habituelle, l’amorce de la dernière ligne droite pourrait enfin lancer une campagne écrasée par l’actualité autour du Covid et de la guerre en Ukraine.



À partir d’aujourd’hui, les candidats doivent donc respecter des règles strictes. Le temps de parole est désormais décompté selon le principe d’égalité stricte. Chacun doit disposer du même temps de parole sur toutes les tranches horaires de diffusion des médias télévisés et radiophoniques. Cela concerne les candidats et leurs soutiens.



Un exercice pourtant difficile puisque le président sortant a toujours un avantage lorsqu’il s’exprime dans le cadre de sa fonction. Un avantage actuellement renforcé pour Emmanuel Macron avec sa position de président en exercice de l’Union européenne et le conflit en Ukraine. À l’inverse, les « petits candidats » ne seront plus tenus à l’écart comme ce fut le cas lors du grand débat organisé par TF1.



Le temps de parole n’est pas le seul critère concerné. Ce lundi marque également le début de la diffusion des spots télévisés des candidats. Les affichages doivent également être contrôlés. Les 48,7 millions de Français inscrits sur les listes électorales, selon l’INSEE, vont recevoir les professions de foi des candidats.



La campagne officielle doit se terminer le 9 avril à 00h00, soit la veille du scrutin. Durant cette "période de réserve", toute diffusion de message à propagande électorale est interdite, ceci afin de ne pas influencer le vote au dernier moment. La campagne du second tour reprendra le 11 avril pour s’achever le 22 avril selon les mêmes règles.



Une élection déjà jouée ?



L’une des raisons principales du désintérêt de cette campagne concerne l’enjeu. Depuis plusieurs mois, les sondages donnent le président sortant élu selon tous les scénarios. Un manque de suspens qui semble détourner les électeurs du scrutin.



Pourtant, rien ne semble inscrit dans le marbre. Du côté de la majorité, cette victoire annoncée fait craindre une forte abstention des électeurs potentiels.



Autre point d’incertitude : l’hésitation de vote. Adélaïde Zulfikarpasic, la directrice de BVA Opinion, rappelait vendredi dernier que près de 4 électeurs sur 10 sûrs d’aller voter n’avaient pas encore fait leur choix.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur